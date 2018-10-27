Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Webster ve Göksenin Köksal ile sayılar bulan Galatasaray, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Konuk ekibin farkı açmasına izin vermeyen TOFAŞ, Weems ve Garrett'in kazandırdığı basketlerle 8. dakikada 19-19 eşitliği sağladı. Galatasaray, ilk periyodu 27-26 üstün bitirdi.
İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ikinci periyotta, Auguste'nin bireysel performansıyla ön plana çıkan konuk ekip, 6. dakikada 6 sayılık (39-33) fark yakaladı. Skor bulmakta zorluk çeken TOFAŞ, Weems, Kadji ve Yiğit Arslan'la skor üreterek devreye girererken skoru eşitledi: 48-48.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, Auguste ve Harrison ikilisinin bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalarak farkı ilk kez çift hanelere (58-48) çıkardı.
Kadji ve Mejia ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, 9-0'lık seri yakalayarak skoru tekrar 64-64'e getirdi. Seyirci desteğini de arkasına alan Bursa temsilcisi, tempoyu yükselterek Garrett'in 28. dakikadaki iki sayılık basketiyle uzun süre sonra öne geçti: 66-64.
İyi oyunu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna da 74-68 galip durumda girdi. Son periyotta tempolu mücadelesini sürdürerek, oyunun hakimiyetini eline alan TOFAŞ, karşılaşmadan 97-82 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 25 sayı üreten Mejia, galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray'da 28 sayıyla oynayan Auguste, maçın en skorer ismi oldu.
TOFAŞ: 97 - GALATASARAY: 82
SALON: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, DuhanKöyiçi
TOFAŞ: Garrett 17, Withey, Mejia 25, Weems 20, Kadji 9, Berkan Durmaz 4, Yiğit Arslan 13, Mert Konuk, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 9
Galatasaray: Webster 14, Harrison 15, Hayes 4, Auguste 28, Göksenin Köksal 10, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz 6, Erol Can Çinko, Klobucar 3 1. Periyot: 26-27 Devre: 48-48 3. Periyot: 74-68GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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