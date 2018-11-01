TOFAŞ, Cedevita'yı devirdi!

Karşılaşmaya Cook ve Stipanovic'in basketleriyle hızlı başlayarak, maçın 3. dakikasını 7-2 önde geçen Cedevita'ya çizginin dışından Garrett ve Weems'in üçlükleriyle karşılık veren TOFAŞ, 4. dakikada 10-8 üstün duruma geçti. Zganec ve Cook'un set oyunlarında skor üreten Hırvat ekibi, savunmada da TOFAŞ'a geçit vermeyince ilk çeyreği 25-20 üstün kapattı.
İkinci periyoda kontrollü oyunla başlayan Cedevita, mavi-yeşillilerin pota altındaki sertliğine çizgi dışından Benite ve Cook'un isabetli üçlükleriyle karşılık verince 16. dakika konuk ekibin 39-33 üstünlüğüyle geçildi. TOFAŞ, Weems ve Yiğit Arslan ikilisiyle, çizgi dışından yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Cedevita'ya yine çizgi dışından karşılık verince 18. dakikada skor 45-45 eşitlendi. Dış hücumlarından sayıyla dönmeye devam eden Cedevita, soyunma odasına 53-50 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayarak Ramljak ve Coobs'un etkili performansıyla sayılar bulan Cedevita, 22. dakikada farkı 7'ye (59-52) çıkardı. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından rakibini tam saha baskı uygulayarak top kayıplarına zorlayan Bursa temsilcisi, hücumda da Muhsin Yaşar, Mejia ve Weems ile sayılar buldu ve 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 62-61. Cedevita, Stipanovic ve Cook'un 27. dakikada bulduğu sayılarla tekrar üstün duruma geçse de (64-67) oyun disiplininden kopmayan ev sahibi ekip, 10-0'lık seri yakalayarak, final periyotuna 74-67 galip durumda girdi.
Son periyotta tempolu mücadelesini sürdürerek oyunun hakimiyetini eline alan TOFAŞ, karşılaşmadan 94-89 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 23 sayı üreten Weems, maçın en skorer ismi olurken, Cedevita'da Cobbs 15 sayıyla oynadı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Eduard Udyanskyy (İngiltere)
TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 15, Harper 4, Withey 2, Weems 23, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan 7, Muhaymin Mustafa, Kadji 14, Muhsin Yaşar 12
Cedevita: Coobs 15, Stipanovic 8, Cook 13, Ramljak 13, Bell 8, Perkovic 11, Bajo 2, Benite 12, Zganec 2, Bosnjak 5
1. Periyot: 20-25
Devre: 50-53
3. Periyot: 74-67GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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