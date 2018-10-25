Tofaş’ın yarım asırlık serüveni, “Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu” isimli kitapta kaleme alındı. Şirketin tarihi, 447 ve 543 sayfalık iki farklı tasarımla hazırlanan kitapla ayrıntılı olarak aktarıldı. Kitap, Türkiye otomotiv endüstrisindeki faaliyetleri, Ar-Ge ve ihracat alanındaki çalışmalarıyla Tofaş’ın 50 yıllık yolculuğunun izini sürüyor.
OTOMOTİV SANAYİSİNİN TARİHİNE YER VERİLDİ
“Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu”, Tofaş ile birlikte Türkiye sanayisinin gelişimini hem fotoğraflarla hem de bu sürece tanıklık eden kişilerin anekdotlarıyla yakın markaja alıyor. Kitap, Tofaş’ın günümüze kadarki yolculuğunun kilometre taşlarına yer verirken, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutması açısından da bir araştırma niteliğini taşıyor.
Türk otomotiv sanayisinin gelişimine yakından bakma fırsatı tanıyan eserle ilgili konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Yarım asır boyunca Tofaş’ın kapısından giren on binlerce kişi bu çatı altında kendi hikâyesini yarattı. Bu hikâyeleri okurken cesaret etmek, üretmek, daha iyiyi aramak, dünyaya açılmak, ilerlemek ve her zaman yenilenmek olan felsefemizin herkes için ilham kaynağı olmasını dileriz" dedi.
DOKUZ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Yaklaşık iki yıl süren bir araştırma ve çalışmanın ertesinde hazırlanan kitapta, Tofaş’ın yarım asırlık serüveni ekseninde, Türkiye’nin otomobil üretiminde geldiği noktaya ayrıntılarıyla yer veriliyor. Toplamda dokuz bölümden oluşan kitap, Türkiye’de otomotiv sanayisinden yeni yeni söz edilmeye başlanılan dönemi mercek altına alan “1960’lı Yıllar ve Öncesinde Başlayan Araba Sevdası” bölümü ile başlıyor.
Rekabetin oyun kurucusunun Ar-Ge olduğu gerçeğinden hareketle bu alana yoğunlaşan Tofaş’ın 50 yıllık hikâyesinde yer verilen “Zamanı Sürmek, Geleceği Yaşamak” bölümünde de günümüz otomotiv sanayiinde yaşanan gelişmelere değiniliyor.
Kitabın “Bir Aracın Üretim Yolculuğu” başlıklı bölümünde ise, bir aracın ilk süreçten itibaren nasıl son haline geldiği fotoğraflarla anlatılıyor.
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