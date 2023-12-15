Tofaş'tan üretime ara verme kararı
Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime ara verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023-14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir" denildi
Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime ara verdiğini açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretime ara vermenin gerekçesi olarak üretim hatlarında yapılacak bakım çalışması gösterildi.
Bu kapsamda, Tofaş'ın fabrikasında 27 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar üretim yapılmayacak.
Açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023-14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır" denildi.