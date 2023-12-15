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        Haberler Ekonomi Otomobil Tofaş'tan üretime ara verme kararı - Otomobil Haberleri

        Tofaş'tan üretime ara verme kararı

        Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime ara verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023-14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 13:06 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:06
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        Tofaş'tan üretime ara verme kararı
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        Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime ara verdiğini açıkladı.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretime ara vermenin gerekçesi olarak üretim hatlarında yapılacak bakım çalışması gösterildi.

        Bu kapsamda, Tofaş'ın fabrikasında 27 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar üretim yapılmayacak.

        Açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023-14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır" denildi.

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