Tofaş'tan yeni mobilite çözümleri Teknoloji tabanlı mobilite çözümleri ile uçtan uca ve en iyi müşteri deneyimi hedeflediğini açıklayan Tofaş, yeni mobilite çözümleri ve bağlanabilirlik uygulamaları ile müşterilere ek faydalar sunmak için çalıştığını açıkladı

Tofaş; müşteri ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca ve en iyi deneyimi sunmak üzere bağlantılı araç çözümleri geliştirmek amacıyla bağlantılı araçlar ve ilgili ekosistemin ortaya sunacağı katma değerli hizmetler ve sigorta ihtiyaçlarında yenilikçi çözümler sunacağını açıkladı.

"DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA UYGUN ÇÖZÜMLER"

Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, “Tofaş, müşterileri için en iyi değeri ve mobilite çözümlerini yaratan lider otomotiv şirketi olma vizyonu ile hareket ediyor. Bu büyük yapının bir parçası olarak; toplumun değişen ihtiyaçlarına en uygun mobilite çözümlerini sunmayı hedefliyoruz. FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo ve Jeep müşterilerine yönelik, yeni mobilite çözümlerini devreye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Mobilite alanında yeni müşteri çözümlerini hayata geçirerek hizmet kapsamını her geçen gün daha yukarıya taşıyacaklarına da değinen Erdoğan, “Bağlanabilirlik teknolojisi kapsamındaki çalışmalarımız 2017 yılında ‘Fiat Connect’ ile başladı. Tofaş Arge’de geliştirilen, Fiat Connect ile ülkemizde ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştırmamız mümkün oldu. Önümüzdeki dönemde, bağlanabilirlik çözümlerine yatırım yapmaya devam ederken; yeni sahiplik ve kullanım modellerine de odaklanacağız” diye konuştu.

AKILLI SAAT'TEN VE MULTİMEDYADAN ERİŞİM

Araç kullanıcılarının araçları hakkında kritik bilgileri sunan Fiat Connect, 65 bin bağlantılı araç parkı ile Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik mobil uygulaması olarak dikkat çekiyor. Uzaktan kapı açma kapama, araç sağlığı bilgisi, ambulans hizmeti, kaza noktaları uyarısı gibi pek çok katma değerli fonksiyonlarla devreye alınan Connect, lansmanından bu yana teknoloji dünyasındaki yenilikçi uygulamaları takip ederek geliştirilmeye devam ediyor. Connect Uygulamasında, yapay zekâ ile bakım ihtiyaçları yüzde 93 doğrulukla hesaplanıyor. Müşteri deneyimini her geçen gün daha ayrıcalıklı bir boyuta taşıyan marka, Connect’i giyilebilir teknolojilerin en yaygını olan akıllı saatler ile buluşturduktan sonra şimdi de Android Auto ile Araç içi multimedya ekranlarına taşıyor. Fiat Connect’e Android Auto özelliği olan tüm FIAT’lardan erişilebiliyor. Ayrıca araçtan inmeden akaryakıt ödeme gibi kolaylıklar da mobil uygulamanın yanında multimedya ekranlarından yapılabiliyor.

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TEK TUŞLA SİGORTA SATIN ALMA

Müşterilerine uçtan uca mükemmel deneyim sunma hedefinin önemli bir parçası olarak faaliyete başlayan “Koç Fiat Sigorta"; Fiat Connect iş birliği ile tek tuşla sigorta satın alma ve yenileme imkânı sunduğu açıklandı; kasko, trafik, sağlık ve diğer branşlardaki sigorta ihtiyaçlarını karşılayabileceği de belirtiliyor.

MOBİL VE WEB TABANLI CONNECT FİLOM UYGULAMASI

Şirket araçlarının tüm operasyonel verilerini tek ekranda toplayan mobil ve web tabanlı Connect Filom uygulaması, filodaki araçların tüm verilerini analiz edip, raporlamalarını gerçekleştirirken, parka kayıtlı tüm araçların takibinin tek ekrandan yapılmasına da imkân sağlıyor. Haftalık ve aylık raporlar düzenleyen Connect Filom, ihtiyaç duyulan anlarda tüm filoyla alakalı bildirimler gönderiyor ve evrak, sözleşme gibi işlemleri arşivliyor. Connect Filom ile müşteriler, geleneksel filo yönetimi uygulamalarından farklı olarak, donanım yatırımı yapmadan, kiralama yöntemiyle, bağlantılı bir filoya sahip olabiliyor.

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Mobil ve web tabanlı uygulamaya ilave olarak; Connect Filom, araçların satış sonrası operasyonlarını da müşteriler adına yöneterek 360 derece filo yönetimi hizmeti sağlıyor. bununla birlikte Fiat Connect'in, “Dinamik Değerleme” modülü ile ikinci elde aracının değerini öğrenmek ve aracını satmak isteyen kullanıcılar için de kolaylık ve fayda sağladığı belirtildi.