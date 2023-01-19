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TOFED: 'Zam yok demedik, sözlerimiz çarpıtıldı'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED), bilet fiyatlarına 2023'te zam yapılmayacağına yönelik açıklamalarının çarpıtıldığını bildirdi. Açıklamada, "TOFED Genel Başkanı Birol Özcan’ın, 2023 yılı içinde bilet fiyatlarına zam yapılmayacağı şeklinde bir beyanatta bulunduğu cihetiyle ajanslarda asılsız haberler yapılmaktadır. Özcan'ın basın mensuplarına hiçbir zaman 2023 yılında bilet fiyatlarına zam yapılmayacağı yönünde bir açıklaması olmamıştır" denildi. Birol Özcan'ın önceki hafta haber ajanlarına yansıyan açıklamaları, " 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" şeklindeydi

TOFED: 'Zam yok demedik, sözlerimiz çarpıtıldı'
HABERTURK.COM

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED), önceki hafta haber ajanslarına yansıyan otobüs bilet fiyatlarına 2023'te zam yapılmayacağına yönelik açıklamalarının çarpıtıldığını bildirdi.

TOFED'den yapılan yazılı açıklamada, "TOFED Genel Başkanı Birol Özcan’ın, 2023 yılı içinde bilet fiyatlarına zam yapılmayacağı şeklinde bir beyanatta bulunduğu cihetiyle ajanslarda asılsız haberler yapılmaktadır" denildi.

Açıklamada, Özcan'ın basın mensuplarına hiçbir zaman 2023 yılında bilet fiyatlarına zam yapılmayacağı yönünde bir açıklamasının olmadığı vurgulandı.

TOFED'den yapılan açıklamada, "Birol Özcan, basına yapmış olduğu açıklamalarda bilet fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla zamlanmadığını, fahiş akaryakıt fiyatlarının ucuzlamasının bilet fiyatlarının geri gelmesinde etken olduğunu, geçtiğimiz yıllara oranla yolcu ve sefer sayılarında da önemli bir azalma yaşandığını, bu nedenle de sektörde haksız ve yıkıcı bir rekabet ortamının oluştuğunu vurgulamıştır" denildi.

'TABAN ÜCRET BELİRLENMESİ KAMU YARARINA OLUR'

Federasyonun açıklamasında, birçok konuda Bakanlığa dilekçe gönderildiği de belirtilirken, "Bakanlığın taban ücret tarifesi yayınlaması gerektiği ve maliyetin altında kesilen bilet fiyatlarının önüne geçilmesinin kamu yararına olduğu, ayrıca bilet fiyatlarına etki eden otogar çıkış ücretlerinin belirlenmesinde ülke genelinde farklı ve fahiş çıkış ücretlerinin olduğu, bu kapsamda çıkış ücretlerine de tavan ücret tarifesinin getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan'ın önceki açıklamalarında yolcu bilet fiyatlarının pahalanmaması için akaryakıt fiyatlarının düşürülmesinin zorunlu olduğu, bu gerçekleştirilemiyorsa yolcu taşımacılığında kullanılan akaryakıttan alınan ÖTV’nin düşürülmesi ve bilet ücretlerinden alınan KDV’nin yüzde 8’e indirilmesinin önem arz ettiğini belirttiği de hatırlatıldı.

'KÖPRÜDEN ZORUNLU GEÇİŞ BİLET FİYATLARINA ETKİ EDİYOR'

Açıklamada, "Bu çerçevede 2023 yılı itibariyle köprü ve otoyollara zam yapılmamasının bilet ücretlerini olumlu yönde etkileyeceği ifade edilmiş, İstanbul’a yakın illere sefer yapan otobüslerin bilet fiyatlarına önemli bir etki eden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden zorunlu otobüs geçiş uygulamasının değiştirilerek, trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlere izin verilmesi gerektiği de belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan'ın önceki hafta haber ajanlarına yansıyan açıklamaları ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmaması kararından çok memnunuz. Bu otobüs firmalarına olumlu yansıyacak. Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayıları arttı. 2021 yılında artmaya başlayan seferler, 2022 yılında daha da yükseldi ve normale döndü. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 artarak 427 bine yükseldi. Ayrıca yolcu sayımız da arttı. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" şeklindeydi.

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