Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Otomotiv Sanayii Derneği’ni (OSD) ziyaret etti. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ‘yerli marka otomobil’ projesi hakkında bilgi verdi.

Gürcan Karakaş’ın küresel otomotiv endüstrisinin en başarılı Türk yöneticilerinden birisi olduğunun altını çizen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Dünyanın sayılı otomotiv üreticileri arasında yer alan ve global ölçekte çok başarılı bir ihracatçı konumunda bulunan ülkemiz, kendi markasını yaratacak güce ve altyapıya sahip durumdadır. Bu bilinçle, Gürcan Karakaş liderliğindeki TOGG’un değerli çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bir araya geldiğimiz bu verimli görüşmede de OSD olarak “Türkiye’nin Otomobili” için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladık" dedi.

'BULUŞMALAR ARTMALI'

OSD ziyaretinin kendisi açısından da oldukça verimli geçtiğini söyleyen Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, "OSD’nin Başkan, Yönetim Kurulu ve tüm üye temsilcilerine otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün barındırdığı önemli fırsatları anlatma ve onların bu konudaki fikirlerini alma imkânı bulduğum için memnun oldum. Bu buluşmaların artması ve hatta gelecekte verimli iş birliklerine dönüşmesi gerek endüstrimiz gerekse ülkemiz açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.

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