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Haberler Otomobil Togg'dan 3 kentte yeni deneyim merkezleri
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Togg'dan yeni deneyim merkezlerini devreye aldı

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, İstanbul, İzmir ve Adana’da peş peşe yeni deneyim merkezleri açtığını bildirdi. Kullanıcıların deneyim merkezlerinde, Togg'un elektrikli SUV modeli T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebilecekleri, şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebilecekleri ve Togg’un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabilecekleri aktarıldı.

Togg'dan 3 kentte yeni deneyim merkezleri
HABERTURK.COM

Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana’da peş peşe yeni deneyim merkezleri açtığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezlerine yenilerini ekliyor.

Bu kapsamda, Togg, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM’de yeni deneyim merkezlerini hizmete soktu.

Kullanıcıların deneyim merkezlerinde, Togg'un elektrikli SUV modeli T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebilecekleri, şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebilecekleri ve Togg’un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabilecekleri aktarıldı.

Togg, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğini açıkladı.

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