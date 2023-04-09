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3 ilde, "deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle vatandaşları dolandıranlara operasyon

Diyarbakır merkezli 3 ilde, "deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

'Togg kredisi' dolandırıcılığı!
AA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma ile dolandırıcılık şebekesine yönelik 3 aylık takip sonucu operasyon başlatıldı.

Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen "Suflör" lakaplı kişinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 8 POS cihazı, 17 cep telefonu, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi.

DEPREM KREDİSİ VAADİYLE BANKADAN PARA ÇEKTİLER

Şüphelilerin internetten, "faizsiz kredi", "kolay kredi", "hazır kredi", "deprem kredisi" adı altında tanıtımlar yaparak vatandaşları kandırdığı, internetten form dolduran mağdurların sözde "banka çağrı merkezi" tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgilerinin alındığı, banka hesaplarından para çekildiği tespit edildi.

"TOGG'A KREDİ YALANI" YALANI

Şüphelilerin, yerli otomobil "Togg'a kredi" ilanı verdiği, sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak, sahte ödeme platformu oluşturup, şifrelerini alıp, vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE OTELDE TOPLANTI

Şüphelilerin 8 ayrı paravan şirket kurarak POS cihazlarını bu şirketler adına bankalardan aldıkları, farklı illerdeki otellerde toplantı yaparak üzerine şirket kurulacak şahısları ikna ettikleri, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarına diksiyon eğitimi ve brifing verdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem tutarının 157 milyon 816 bin 232 lira olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır'a getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.

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