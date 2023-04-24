Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOGG kredisi şartları neler, hangi bankalar, ne kadar kredi veriyor?

Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG alımlarında kredi için çalışma yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG alımlarında kredi detaylarını Manisa'da açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından TOGG kredi şartları, TOGG kredisi veren bankalar, vade süresi ve faiz oranı netlik kazandı. İşte TOGG kredi hesaplama ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    Siro'nun Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'ndeki batarya üretim tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG için kredi kolaylığı sağlanacağını belirtti. Yaşan gelişmelerin ardından TOGG almak için kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, hangi bankaların kredi verdiğini araştırmaya başladı. Peki, "TOGG kredisi şartları neler, ne kadar kredi verilecek, hangi bankalar veriyor?" İşte TOGG kredisi veren bankalar listesi...
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    TOGG KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Manisa'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

    Ben buraya Gemlik'ten geldim. Togg'un yeni tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak. Bugün bende Togg'u tekrar kullandım, karanfile boğdular bizi. Resmi rakam aldım 60 bin kişi dediler. Manisa'da muhteşem, gümbür gümbür geliyoruz.
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

     HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak." ifadelerini kullandı.
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siro'nun Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. İşte o açıklamalar:
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    "2025 YILINDAN İTİBAREN TOGG'U İHRAÇ EDİP TÜM DÜNYAYA SATACAĞIZ"

    Burada her 3 dakikada 1 araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

    Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde dünyada güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz.

    Muhalefet, Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemedi. Altında Türk mühendislerinin imzası olan bu aracı yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Biz otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü görerek vizyoner bir adım attık ve Türkiye’nin otomobilini elektrikli yaptık.

    Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonu destek programı kapsamında 81 ilimizde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Hızlı şarj noktası 700 adedi aştı.

     

    Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımları ülkemize çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye’nin dünya çapında elektrikli otomobil bataryalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir yatırımın temelini atıyoruz.
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    "TÜRKİYE, AZ SAYIDA ÜLKEDE OLAN BİR TESİSE SAHİP OLACAK"

    Bugün inşasına başalanan tesisle 2026 itibariyle yüksek nikel içerikli batarya modülleri üreten entegre bir tesis haline gelecek. Böylelikle Türkiye az sayıda ülkede var olan bir tesise de sahip olacaktır.

     

    Geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize büyük bir katkı sağlayacak.
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    TÜRKİYE KENDİ BATARYA HÜCRESİNİ ÜRETECEK

     

    Gemlik’te Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanındaki 607 bin metrekarelik arazide inşa edilecek kampüste, batarya hücresi de dahil 20 GWs kapasite hedefiyle yapılacak üretim, bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GWs üzerine çıkarılacak. Siro, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda Türkiye’nin yanında, bölgede 120 ülkeye de ihracat gerçekleştirecek.
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    “SIRO 10 YILDA GSYH’YE 30 MİLYAR EURO KATKI VERECEK"

    Törende konuşan Siro Yönetim Kurulu Başkanı M. Gürcan Karakaş, Siro’nun batarya değer zincirini geliştirip Türkiye’ye her açıdan katma değer sağlayacağını belirterek, “Siro, kuruluşuna öncülük edeceği Türk batarya ekosistemiyle batarya değer zincirinde yaratacağı katma değerin yanında; ihracat potansiyeli, ithalatı azaltma gücü, sahip olacağı fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamı sayesinde çok ciddi bir ekonomik değer ortaya koyacak. 10 yılda GSYH’ye toplam 30 milyar Avro’nun üzerinde, cari açığın azaltılmasına 10 milyar Avro’nun üzerinde, istihdama da 7 bin çalışanın üzerinde katkıda bulunacak. Maden üretiminden e-mobiliteye, sabit enerji depolamadan mikromobiliteye Siro’nun etrafında ortaya çıkacak ekosistem sayesinde 12 milyar Avro’nun üzerinde bir yatırım ve GSYH’ye 10 yılda 110 milyar Avro’nun üzerinde toplam bir değer yaratılacak. Yüzde 80’i aşan bir yerlilik oranıyla 22 bin nitelikli istihdamın da önü açılacak” şeklinde konuştu.

    İşte yerli batarya üretimini gerçekleştirecek Siro'nun öne çıkan kilometre taşları:

     

    • Siro’ya 17 Aralık 2021 tarihli ve 4924 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Proje Bazlı Devlet Yardımı’
    • verilmesine karar verildi. Karar kapsamında Siro’ya Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanında 607 bin metrekarelik arazi için 6 Temmuz 2022 tarihli ve 5773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile irtifak hakkı tesis edildi.
    • Mühendislik ekibini oluşturan Siro, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde modül ve paket üretimi için çalışmalara başladı. Eş zamanlı olarak Gemlik’teki seri üretim hatlarının kurulumu için de çalışmaları hızlandırdı.
    • Siro, Ağustos 2022’de üretmeye başladığı batarya prototiplerinin testlerini ve bataryaya özel homologasyonunu başarıyla tamamladı.
    • Ocak 2023’te Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında Togg akıllı cihazları için Farasis Energy’nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya modül ve paketlerinin üretimine başladı.
  • TOGG kredisi hesaplama: TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor?

    YALNIZCA OTOMOBİL İÇİN ÜRETİM YAPMAYACAK

    • 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GWs’e ulaşacak Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.
    • Siro, Türkiye’nin yanında bölgede 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olarak otomotivin yanı sıra mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda var olacak.
    • “Temiz enerji depolama çözümlerini yaygınlaştırarak dünyayı yaşanabilir kılma” vizyonuyla hareket eden Siro, net sıfır hedefleri doğrultusunda enerji depolama çözümlerini yaygınlaştırarak yenilenebilir enerjinin depolanmasını sağlayacak, otomotivin elektrifikasyona geçişini hızlandıracak ve bu sayede toplam karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak.

    2 BİN 200 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

    • Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.
    • Modül ve paket seri üretimini, mart ayında Togg’un ilk akıllı cihazı T10X’in seri üretimiyle birlikte hızlandıran Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak.
    • Kuruluşundan itibaren ekibini konusunda uzman ve tecrübeli isimlerle büyüten Siro, 2032 yılı sonuna kadar 30 milyar TL yatırımla 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.