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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu - Otomobil Haberleri

        Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen Togg kullanıcıları Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde konvoy oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:42
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        Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        29 Ekim 2023 saat 14.00'da harekete geçen 100. yıl Togg konvoyunun köprüden geçişi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

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