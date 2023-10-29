Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
Türkiye'nin dört bir yanından gelen Togg kullanıcıları Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde konvoy oluşturdu
Giriş: 29.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:42
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi.
29 Ekim 2023 saat 14.00'da harekete geçen 100. yıl Togg konvoyunun köprüden geçişi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.