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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli arabası TOGG'un satış ve ön sipariş tarihi gündeme gelirken son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni konuşmaları ile TOGG satış tarihi...

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  • Açıklandı! TOGG ne zaman, hangi tarihte satışa çıkacak?

    29 Ekim 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG hakkında açıklamalarda bulundu. "TOGG önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın pek çok yerinde yolları süsleyecektir." ifadelerinin ardından TOGG'un ön siparişi ve satışa çıkacağı tarih hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
  • Açıklandı! TOGG ne zaman, hangi tarihte satışa çıkacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    ''FİYAT VE SİPARİŞLER ŞUBATTA''

    Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlar siparişlerini Şubat'ta verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları da yeri gelince açıklanacak.
  • Açıklandı! TOGG ne zaman, hangi tarihte satışa çıkacak?

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Togg'un fiyatlarının piyasa şartlarında rekabetin de sağlanacağı şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok
  • Açıklandı! TOGG ne zaman, hangi tarihte satışa çıkacak?

    Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz okullarda cumhuriyetin nasıl imkansızlıklar için kurulduğunu dinlemekle geçti. Yamalı kıyafet, yırtık çarık, ellerinde cumhuriyeti böyle kazandık pankartıyla cumhuriyeti kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık.
  • Açıklandı! TOGG ne zaman, hangi tarihte satışa çıkacak?

    Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Açılışını yaptığımız Togg Gemlik tesisinin tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, projenin gerçeğe dönüşmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolun açık olsun tekerine taş değmesin Togg. Kalın sağlıcakla.

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