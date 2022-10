O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerin imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara'da fişek, Kırıkkale'de çelik, Kayseri'de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu'da daha nice eserin temeli atıldı.

Biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren öncülerin çocuklarıyız. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz, hedefimiz büyüktür, vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. Bunun için her fırsatta milli diyoruz, yerli diyoruz. Savunma sanayi, otomobil, enerji, sağlık, her alanda ettiğimiz başarıları görünce yüreği sevinçle dolmayan var mı?

Atak, Gökbey, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş, Akıncı, Bayraktar, Anka, İHA, Tayfun füzelerimizi görüp de göğsü kabarmayan var mı?

İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı Yunan ne yapmaya başladı, hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek.