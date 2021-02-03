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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil'TOGG'un sektöre katkısı olumlu olacak'
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'Elektrikli otomobiller TOGG ile yaygınlaşacak'

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yerli elektrikli araç projesi TOGG'un sektöre olumlu etkisinin olacağını belirterek, "TOGG'un hayata geçmesiyle şarj istasyonlarının sayısında büyük ivme görülecek. Türk otomotiv yan sanayisi de elektrikli araç komponentleri ile ilgili yatırımlarına hız verecek. Elektrikli otomobil kullanımının geniş kitlelere yayılmasına olanak sağlayacak bir dönüşüm başlayacak" diye konuştu

'TOGG'un sektöre katkısı olumlu olacak'
AA

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) projesinin hayata geçmesiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki gelişimin daha da hızlanacağını bildirdi. Bekdikhan, son dönemde elektrikli veya elektrik destekli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe bir değişim rüzgarı yaşandığını söyledi.

Türkiye'de elektrikli araçların, Avrupa ülkelerinden daha sonra yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Bkdikhan, elektrikli otomobillerin Türkiye'deki pazar payının henüz düşük olduğunu fakat yeni modellerin sunulmasıyla birlikte kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde arttığını belirtti.

Bekdikhan, satın almadaki vergi avantajının doğayla tamamen dost olan bu otomobiller için önemli bir teşvik olduğunu vurgulayarak, "Hızlandırılması gereken konu ise şarj altyapısı. Ülkemizde şarj altyapısı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Özel sektörün yatırımları umut verici. Altyapı için gerçekleşen yatırımlar arttıkça elektrikli otomobillere olan yönelim de artacak ve bunun kullanıcı sayısının artmasına hızlı bir şekilde olumlu yansıyacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bunların yanı sıra çevre bilincinin artmasıyla birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin artacağına işaret eden Bekdikhan, bazı ülke ve şehirlerin çevreyi korumak adına elektrikli otomobillere sunduğu desteklerin, tüketicinin elektrikli otomobil seçiminde önemli rol oynayacağını kaydetti.

Bekdikhan, yerli elektrikli araç projesi TOGG'un sektöre olumlu etkisinin olacağını belirterek, "TOGG'un hayata geçmesiyle şarj istasyonlarının sayısında büyük ivme görülecek. Türk otomotiv yan sanayisi de elektrikli araç komponentleri ile ilgili yatırımlarına hız verecek. Elektrikli otomobil kullanımının geniş kitlelere yayılmasına olanak sağlayacak bir dönüşüm başlayacak" diye konuştu.

EQA VE EQS 2021'DE GELECEK

Bekdikhan, gelecekte elektrikli mobiliteyi diğer üreticilerden farklılaştıracaklarını ifade ederek, "Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrik motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. Globalde 2022'ye kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız" dedi.

Bekdikhan, 2021'de satışa sunulacak tamamen elektrikli EQA modeli ve teknolojiyle lüksün birleşimi olan EQS modeliyle de çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini aktardı.

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