Togg yerli otoda fiyat iddialarına nokta koydu

HABERTURK.COM

Yerli otomobilin üretimine 29 Ekim’de başlamaya hazırlanan Togg, otomobil hakkında ortaya atılan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanların, şirket temsilcilerinin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddiaların arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek, fiyat listesi, ön sipariş - satış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

Togg’dan yapılan açıklamada, Gemlik Kampüsü’nün resmi açılışının gerçekleştirileceği 29 Ekim 2022 ve yerli otomobilin yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilginin de arttığına dikkat çekilerek, “Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz” ifadeleri kullandı.