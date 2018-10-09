Tohum olmadan böyle yetiştirdi! Siz de yapabilirsiniz
09.10.2018 - 10:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Çocukluğumuzdan beri annelerinizin, anneannelerinizin kendi imkanlarıyla balkonda, bahçede büyüttüğü sebze ve meyveleri siz de kolayca yetiştirebilirsiniz. Hem de tohumsuz! İşte saksıda, tohum olmadan yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
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SAKSIDA TOHUMSUZ SOĞAN NASIL YETİŞTİRİLİR?
Neredeyse her mevsim sizi üzmeden, yormadan yetişecek olan bitkilerden biri de soğan.
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Her mevsim saksıda yetiştirilebilen soğanı tohumsuz büyütmek için yapmanız gerekenler oldukça basit.
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İşte adım adım soğan ekimi...
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SAKSIDA TOHUMSUZ MARUL NASIL YETİŞTİRİLİR?
Marul, saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz bitkilerin başında geliyor. Zira kendisi pek uyumlu bir bitki.
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Saksıda marul yetiştirmek için öncelikle marulun kök kısmını bıçak yardımıyla kesin.
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Marulun kök kısmından yaklaşık 5 santim ayırın.
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Bir bardağa yerleştirin.
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İçerisine 1 parmak kadar su koyup bekleyin. Filizlenen marulun kökünü toprağa ekin. Toprak nemli kalacak şekilde sulayın.
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Marulu aslında dört mevsim yetiştirmek mümkün. Ancak bulunduğu ortamın çok sıcak veya soğuk olmamasına dikkat etmelisiniz.
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SAKSIDA TOHUMSUZ FESLEĞEN VE NANE NASIL YETİŞTİRİLİR?
Sıra geldi fesleğen ve nane yetiştiriciliğine. Oldukça narin bitkiler olan fesleğen ve naneyi de aynı yöntemle çoğaltabilirsiniz.
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Öncelikle fesleğen ve nanenin dallarındaki yaprakları kesin. Sadece dalın tepesinde yaprak bırakın.
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7.5 santim uzunluğunda dallar hazırlayın.
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İçi su dolu derin bir kaba yerleştirin.
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İşte böyle! Daha sonra Filizlenen dalları toprağa ekin. Kısa sürede bitkilerinizin çimlendiğini göreceksiniz.
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SAKSIDA TOHUMSUZ YEŞİL SOĞAN NASIL YETİŞTİRİLİR?
Tohum olmadan yeşil soğan çoğaltmak için yeşil soğanın köklerini 5 santim kadar ayırın.
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Bir parmak kadar suyun olduğu bir bardağa, soğanları dikine yerleştirin ve çimlenmesini bekleyin.
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SAKSIDA TOHUMSUZ KEREVİZ NASIL YETİŞTİRİLİR?
Saksıda kereviz yetiştirmenin de mantığı hemen hemen aynı.
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Kerevizin kökünü 5 santim olacak şekilde bıçakla kesin.
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İçi su dolu cam bir kasenin içerisine yerleştirin. Çimlendikten sonra da toprağa ekin.
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SAKSIDA TOHUMSUZ SARIMSAK NASIL YETİŞTİRİLİR?
Oldukça ilginç gibi gözükse de aslında evde sarımsak yetiştirmek de sandığınızdan çok kolay.
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Bunun için sarımsağı önce parçalara ayırmanız, ardından toprağa ekmeniz gerekiyor.
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İşte böyle!
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SAKSIDA TOHUMSUZ ÇİLEK NASIL YETİŞTİRİLİR?
Oldukça narin olan bu meyvelerin tohumları üzerinde!
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Çileğin tohumlarını bir kürdan yardımıyla ayırın.
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Peçetenin üzerine ayırın.
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Karton bir bardağın alt kısmını kesin.
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Üzerine kürdanla delikler açın.
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Tohumları toprağa serpiştirin.
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Üzerinde delikler bulunan kartonu toprağın üzerine yerşeştirin. Tohumlar yeşillendikten sonra daha geniş bir saksıya ekin.
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SAKSIDA TOHUMSUZ AHUDUDU NASIL YETİŞTİRİLİR?
Saksıda ahududu ile çilek yetiştirmenin adımları neredeyse aynı...
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Tohumsuz ahududu yetiştirmenin yolu ise şöyle...
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SAKSIDA TOHUMSUZ DOMATES NASIL YETİŞTİRİLİR?
Evde, saksı içinde kolayca domates de yetiştirebilirsiniz tabii ki.
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Uygun toprağı alıp saksının büyük bir kısmını doldurduktan sonra bir domatesi yuvarlak parçalar halinde kesin.
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İçindeki çekirdekli kısımla birlikte toprağın üzerine yerleştirin. Ardından üzerini toprakla kapayın.
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Toprağı nemli olacak şekilde sulayın.
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SAKSIDA TOHUMSUZ LİMON NASIL YETİŞTİRİLİR?
Saksıda limon ağacı büyütmek için limonun çekirdeklerini toprağa gömmeniz, ve çekirdeğin filizlenmesi için üzerini streç filmle kapamanız yeterli.
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SAKSIDA TOHUMSUZ AVOKADO NASIL YETİŞTİRİLİR?
Avokado çekirdeğini zarar vermeden meyveden ayırın.
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Çekirdeği iyice yıkadıktan sonra suyun içinde beş dakika bekletin ve dikkatlice kurulayın.
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Avokadonun sivri olan uç kısmını üst, daha düz olan kısmı ise alt tarafıdır.
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Kürdanları avokadonun etrafına batırın. Böylece kürdan çekirdeğe sıkışıp kalacaktır ve avokado tamamen suya batmayacaktır.
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Tohumu filizlendirebilmek için avokadonun düz olan kısmını suya batırın.
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Yukarıda saydığımız tüm işlemleri yaptıktan sonra tohumun suda filizlenmesi için bekleyin. İlk avokado filizinin çıkması yaklaşık 3-6 hafta arası sürer.
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Ardından yukarıdan filiz oluşacaktır. Avokado filizlendikten sonra çekirdeği toprağa gömün. Çekirdeği toprakla kapadıktan sonra saksıyı sulayın.
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SAKSIDA TOHUMSUZ ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?
Saksıda ananas yetiştirmek için izleyeceğiniz adımlara göz atalım...
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