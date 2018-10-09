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Tohum olmadan böyle yetiştirdi! Siz de yapabilirsiniz

09.10.2018 - 10:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çocukluğumuzdan beri annelerinizin, anneannelerinizin kendi imkanlarıyla balkonda, bahçede büyüttüğü sebze ve meyveleri siz de kolayca yetiştirebilirsiniz. Hem de tohumsuz! İşte saksıda, tohum olmadan yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

  • 1 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ SOĞAN NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Neredeyse her mevsim sizi üzmeden, yormadan yetişecek olan bitkilerden biri de soğan.

  • 2 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Her mevsim saksıda yetiştirilebilen soğanı tohumsuz büyütmek için yapmanız gerekenler oldukça basit.

  • 3 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    İşte adım adım soğan ekimi...

  • 4 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 5 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ MARUL NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Marul, saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz bitkilerin başında geliyor. Zira kendisi pek uyumlu bir bitki.

     

  • 6 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Saksıda marul yetiştirmek için öncelikle marulun kök kısmını bıçak yardımıyla kesin. 

  • 7 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Marulun kök kısmından yaklaşık 5 santim ayırın.

  • 8 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Bir bardağa yerleştirin. 

  • 9 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    İçerisine 1 parmak kadar su koyup bekleyin. Filizlenen marulun kökünü toprağa ekin. Toprak nemli kalacak şekilde sulayın. 

  • 10 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Marulu aslında dört mevsim yetiştirmek mümkün. Ancak bulunduğu ortamın çok sıcak veya soğuk olmamasına dikkat etmelisiniz. 

  • 11 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ FESLEĞEN VE NANE NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Sıra geldi fesleğen ve nane yetiştiriciliğine. Oldukça narin bitkiler olan fesleğen ve naneyi de aynı yöntemle çoğaltabilirsiniz. 

  • 12 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Öncelikle fesleğen ve nanenin dallarındaki yaprakları kesin. Sadece dalın tepesinde yaprak bırakın. 

  • 13 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    7.5 santim uzunluğunda dallar hazırlayın.

  • 14 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    İçi su dolu derin bir kaba yerleştirin. 

  • 15 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    İşte böyle! Daha sonra  Filizlenen dalları toprağa ekin. Kısa sürede bitkilerinizin çimlendiğini göreceksiniz. 

  • 16 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ YEŞİL SOĞAN NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Tohum olmadan yeşil soğan çoğaltmak için yeşil soğanın köklerini 5 santim kadar ayırın. 

  • 17 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Bir parmak kadar suyun olduğu bir bardağa, soğanları dikine yerleştirin ve çimlenmesini bekleyin. 

  • 18 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ KEREVİZ NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda kereviz yetiştirmenin de mantığı hemen hemen aynı. 

  • 19 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Kerevizin kökünü 5 santim olacak şekilde bıçakla kesin. 

  • 20 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    İçi su dolu cam bir kasenin içerisine yerleştirin. Çimlendikten sonra da toprağa ekin. 

  • 21 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ SARIMSAK NASIL YETİŞTİRİLİR?

     

    Oldukça ilginç gibi gözükse de aslında evde sarımsak yetiştirmek de sandığınızdan çok kolay. 

  • 22 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Bunun için sarımsağı önce parçalara ayırmanız, ardından toprağa ekmeniz gerekiyor. 

  • 23 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 24 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    İşte böyle! 

  • 25 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 26 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ ÇİLEK NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Oldukça narin olan bu meyvelerin tohumları üzerinde! 

  • 27 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Çileğin tohumlarını bir kürdan yardımıyla ayırın. 

  • 28 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Peçetenin üzerine ayırın. 

  • 29 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Karton bir bardağın alt kısmını kesin.

  • 30 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Üzerine kürdanla delikler açın. 

  • 31 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 32 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Tohumları toprağa serpiştirin. 

  • 33 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Üzerinde delikler bulunan kartonu toprağın üzerine yerşeştirin. Tohumlar yeşillendikten sonra daha geniş bir saksıya ekin. 

  • 34 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 35 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ AHUDUDU NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda ahududu ile çilek yetiştirmenin adımları neredeyse aynı...

  • 36 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Tohumsuz ahududu yetiştirmenin yolu ise şöyle...

  • 37 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 38 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 39 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ DOMATES NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Evde, saksı içinde kolayca domates de yetiştirebilirsiniz tabii ki. 

  • 40 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Uygun toprağı alıp saksının büyük bir kısmını doldurduktan sonra bir domatesi yuvarlak parçalar halinde kesin.

  • 41 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    İçindeki çekirdekli kısımla birlikte toprağın üzerine yerleştirin. Ardından üzerini toprakla kapayın. 

  • 42 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Toprağı nemli olacak şekilde sulayın. 

  • 43 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 44 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ LİMON NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda limon ağacı büyütmek için limonun çekirdeklerini toprağa gömmeniz, ve çekirdeğin filizlenmesi için üzerini streç filmle kapamanız yeterli.

  • 45 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 46 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 47 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 48 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 49 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 50 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 51 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 52 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 53 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ AVOKADO NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Avokado çekirdeğini zarar vermeden meyveden ayırın. 

  • 54 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Çekirdeği iyice yıkadıktan sonra suyun içinde beş dakika bekletin ve dikkatlice kurulayın.

  • 55 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Avokadonun sivri olan uç kısmını üst, daha düz olan kısmı ise alt tarafıdır. 

     

  • 56 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Kürdanları avokadonun etrafına batırın. Böylece kürdan çekirdeğe sıkışıp kalacaktır ve avokado tamamen suya batmayacaktır. 

  • 57 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Tohumu filizlendirebilmek için avokadonun düz olan kısmını suya batırın. 

  • 58 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Yukarıda saydığımız tüm işlemleri yaptıktan sonra tohumun suda filizlenmesi için bekleyin. İlk avokado filizinin çıkması yaklaşık 3-6 hafta arası sürer.

  • 59 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    Ardından yukarıdan filiz oluşacaktır. Avokado filizlendikten sonra çekirdeği toprağa gömün. Çekirdeği toprakla kapadıktan sonra saksıyı sulayın.

  • 60 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 61 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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    SAKSIDA TOHUMSUZ ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda ananas yetiştirmek için izleyeceğiniz adımlara göz atalım...

  • 62 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 63 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 64 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 65 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 66 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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  • 67 Tohum olmadan sebze-meyve yetiştirmenin yolları!
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