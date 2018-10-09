Tohum olmadan böyle yetiştirdi! Siz de yapabilirsiniz

Çocukluğumuzdan beri annelerinizin, anneannelerinizin kendi imkanlarıyla balkonda, bahçede büyüttüğü sebze ve meyveleri siz de kolayca yetiştirebilirsiniz. Hem de tohumsuz! İşte saksıda, tohum olmadan yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...