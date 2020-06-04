"Tohumlar Umut Olsun" yarışmasının sonuçları açıklandı

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tohumlar Umut Olsun yarışması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkmayan öğrencilerin bir yandan toprağa dokunarak doğayı tanımasını, bir bitkinin sorumluluğunu almasını ve sanatsal yeteneklerini kullanarak saksılarını süslemesini, diğer yandan da hayallerini kaleme almalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmanın çocuklar için daha iyisini yapma heyecanıyla uzaktan eğitim sürecinin bileşenlerini daha çeşitli hale getirmenin bir parçası olduğunu belirtti.

Yarışmaya emek verenlere teşekkür eden Yazıcı, salgın sürecinin çocuklar başta olmak üzere herkese yeni ve daha önce karşılaşılmamış durumlarda ne yapılabileceğine dair beceriler kattığını kaydetti.

"Madem ki umutluyuz o halde umudu çoğaltmak için çalışmak gerekir." anlayışını yansıtan yarışmada, "ilkokullar" kategorisinde, Silivri Şehit Olcay Özcan İlkokulu'ndan Berke Öztürk birinciliğe, Beşiktaş Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu'ndan İrem Genç ikinciliğe, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'ndan Almina Şahin üçünlüğe layık görüldü.

"Ortaokullar" kategorisinde ise Şişli Özel Pangaltı Ermeni Ortaokulu'ndan Nayad Mangioğlu birincilik, Gaziosmanpaşa İstanbul Özel Ay Ortaokulu'ndan Defne Açıkgöz ikincilik, Büyükçekmece Pınartepe Ortaokulu'ndan Vecdican Tada da üçüncülük kazandı.