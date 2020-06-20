Tokat'a ziyaretçi çeken lezzet: Tokat kebabı

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Yaz güneşinde kızaran domateslerinin lezzeti ile ünlü Tokat'ta yaylalarda kekikle beslenen kuzu eti, patlıcan ve biberle hazırlanan kebabın geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor. Beş yıl önce coğrafi işaret de alınan Tokat kebabı, yüzyıllardır lezzetiyle kentin gastronomi turizmine önemli katkı sağlıyor. Turistlerin genellikle tatmadan kentten ayrılmadığı bu lezzet, özellikle bu yemeği yemek isteyenlerin de Tokat'a gelmesini sağlıyor.