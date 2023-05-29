Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Tokat Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Tokat başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Tokat seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Tokat Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.78 seçime katılım oranı sağlanırken saat 08:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 255.247 oyla yüzde 66.30 - Kemal Kılıçdaroğlu: 129.769 oyla yüzde 33.70 aldı. Tokat 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 255.247 oyla yüzde 66.30

Kemal Kılıçdaroğlu: 129.769 oyla yüzde 33.70

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 246.880 oyla yüzde 63.19 - Kemal Kılıçdaroğlu: 122.560 oyla yüzde 31.37 oy oranı elde etmişti.

