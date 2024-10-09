Tokat'ta olay, Topçam Mahallesi, Akşemsettin Caddesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Y. (70), ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı kayınbiraderi Birol Gülbüz (50) ile karşılaştı.

FİYAT YÜKSELDİ TARTIŞMA ÇIKTI İHA'da yer alan habere göre Birol Gülbüz’ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI Muhammet Ali Y., gözaltına alındı. Bu sırada, Birol Gülbüz’ün babasına saldırdığını gören oğlu Muhammet Ali Y. (34), bıçakla dayısına saldırarak ağır yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.