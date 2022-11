Yolda yürürken kaza yapan traktörün altında kalıp öldü

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde, traktörle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yol kenarında yürüyen yaya Alim Karakaş (61), kaza sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Koçak köyü yolu Sarmadut mevkinde yaşandı. İlçe merkezi istikametine seyreden Süleyman Yaman idaresindeki (50) odun yüklü plakasız traktörün römorkuna Ömer Say (79) yönetimindeki 60 KR 736 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör Sarmadut mevkindeki tarlasından evine yol kenarından yürüyerek giden Alim Karakaş´ın üzerine devrildi. Traktörün altında kalan ve Erbaa Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Karakaş olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta bulunan Fatma Say ise yaralandı. Traktör sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Say ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaya Alim Karakaş'ın cenazesi de Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-11-05 20:57:22



