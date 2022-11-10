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Kayıp olarak aranırken, başından vurulmuş cesedi bulundu

DHA

Kayıp olarak aranırken, başından vurulmuş cesedi bulundu


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 4 gündür kayıp olarak aranan Ayhan Boyraz (50), dün akşam arazide başından silahla vurularak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı.
Kent merkezindeki okulda yardımcı personel olarak çalışan, evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz, pazar günü çıktığı evine geri dönmeyince yakınları da polise kayıp başvurusu yaptı. Boyraz'ı arama çalışmaları, 4 gündür sürdürülürken, dün akşam Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü Topkara mevkisinde erkek cesedi bulundu. Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside cansız bedenin, kayıp Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlendi. Boyraz'ın, önce dövüldüğü sonra başından tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli A.B., gözaltına alındı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-11-10 15:44:41

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