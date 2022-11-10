Kayıp olarak aranırken, başından vurulmuş cesedi bulundu (2)

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TARTIŞTIĞI ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ; TUTUKLANDI

Tokat'ta 4 gündür kayıp olarak aranan ve dün akşam arazide başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Ayhan Boyraz'ın (50), arkadaşı İsa Kaynak tarafından öldürüldüğü belirlendi. Boyraz'ın en son İsa Kaynak ile telefon görüşmesi yaptığının anlaşılması üzerine şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheli İsa Kaynak, aralarında çıkan tartışma sonucu Ayhan Boyraz'ı öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-10 18:26:33



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