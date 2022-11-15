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2023'te su tutacak Yazıtepe Barajı bölgeye can verecek

DHA

2023'te su tutacak Yazıtepe Barajı bölgeye can verecek


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde yapımının yüzde 80'i tamamlanan Yazıtepe Barajı, 43 bin 660 dekar tarım arazisinin sulamasında kullanılacak, aynı zamanda elektrik üretecek. Barajın 2023'te su tutmaya başlayacağını ve büyük bir ihtiyacı karşılaşacağını belirten AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Türkiye'de Türk mühendislerinin dar alanda uyguladığı ilk labirent tipi dolusavak projesi oldu" dedi. 
Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde 2013'te yapımına başlanan Yazıtepe Barajı inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Temelden yüksekliği 121 metre olan barajın tamamlanması ile Turhal ilçe merkezi ve bağlı 12 köyün 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temin edilecek, 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi yapılacak. Ayrıca 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Projeyle Turhal ilçe merkezi de taşkınlardan korunacak.
'43 BİN DÖNÜM ARAZİ SUYA KAVUŞACAK'
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, barajın fiziki çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Barajımız 2023 yılında su tutmaya başlayacak. Yaklaşık 43 bin dönüm araziyi suya kavuşturuyoruz. Kapalı sistem ile Turhal ilçemizin ve 12 köyümüzün içme suyu bu barajımızdan sağlanacak. Turhal ilçemizden Tokat merkez köylere kadar kanal üzerinde kalan tüm arazileri sulayacak bir proje. Barajın arıtma tesisi ve sulama sistemi ile beraber yaklaşık maliyeti 3 milyar lira. Projemiz Türkiye'de Türk mühendislerinin dar alanda uyguladığı ilk labirent tipi dolusavak projesi oldu. Bu da aynı zamanda maliyet açısından tasarruf sağladı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-11-15 10:22:39

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