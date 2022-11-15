Tokat'ta, FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta FETÖ/PDY´ye üye oldukları gerekçesiyle yaklaşık 6 yıldır aranan eski öğretmen karı-koca yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 6 yıl önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, haklarında yakalama kararı çıkarılan H.A. ve Y.A. çiftinin kent merkezinde bir apartman dairesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A. ve Y.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-11-15 14:40:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.