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Tokat'ta, FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı

DHA

Tokat'ta, FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta FETÖ/PDY´ye üye oldukları gerekçesiyle yaklaşık 6 yıldır aranan eski öğretmen karı-koca yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 6 yıl önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, haklarında yakalama kararı çıkarılan H.A. ve Y.A. çiftinin kent merkezinde bir apartman dairesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A. ve Y.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-11-15 14:40:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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