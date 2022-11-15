Tokat'ta, FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta FETÖ/PDY´ye üye oldukları gerekçesiyle yaklaşık 6 yıldır aranan eski öğretmen karı-koca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 6 yıl önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, haklarında yakalama kararı çıkarılan H.A. ve Y.A. çiftinin kent merkezinde bir apartman dairesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A. ve Y.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-15 14:40:50



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