Alzheimer hastası gölette ölü bulundu

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İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde sabaha karşı evinden ayrılan Alzheimer hastası Ömer Koç (89), gölette ölü bulundu.

İlçeye bağlı Sorhun köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Koç, saat 03.00 sıralarında evden ayrıldı. Sabah evde olmadığı fark edilen Koç için ailesi çevrede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken saat 09.30 sıralarında köydeki sulama göletinde Ömer Koç´un cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Ömer Koç'un cesedi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR

2022-11-17 15:26:31



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