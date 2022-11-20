Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (2)



HASTANEDEN AÇIKLAMA

Tokat Medical Park Hastanesi'nden, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya yoğun bakım ünitesinde 2 hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yaşananların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta, konudan haberdar olduğunda olayı araştırmak için derhal bir inceleme heyeti kurmuştur. Heyetin ilk incelemesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve Sağlık Bakanlığı´na gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca sürecin sağlıklı yürümesi adına hastane genel müdürü görevden alınarak yerine vekaleten atama yapılmıştır. Şu an hukuki süreç devam etmektedir. Kurumumuzun ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta´nın bizzat konunun takipçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-20 12:01:01



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