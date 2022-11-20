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Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (3)

DHA

Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (3)


HASTANENİN FAALİYETİ DURDURULDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat Medical Park Hastanesi'nin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-11-20 17:10:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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