Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (4)



HASTALAR, BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklamasının ardından, hastanede tedavi gören bazı hastalar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu iyi olan hastalar ise taburcu edildi. Hastanenin faaliyetenin durdurulduğunu duyan hastane çalışanları ise hastane önüne akın etti. Hasta yakınlarından Temel Çörek, "Yarın eşim anjio olacaktı. Şu an buradan çıktık. Yarın bir çaresine bakacağız" dedi.

ÇALIŞANLAR ŞOKTA

Hastane çalışanlarından Fatma Karaca ise "Benim 3 çocuğum var. Eşimden ayrıyım. Asgari ücretle zor geçiniyorum. Burası kapanırsa ben ne yapacağım, resmen bittik. 2 kişinin hatalarının yüzünden bizi çıkarmalarına inanamıyorum. Lütfen bizi ortada bırakmasınlar. Bizim suçumuz ne? Biz işimizi çok güzel bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

Kapanmanın çözüm olmadığı ifade eden hastane çalışanı Şeyma Dinçtürk de "Burada çalışan o kadar insan var. Herkesin kirası, çocuğu, evi, kredisi olan var. Kim nasıl ödeyecek. Burada yıllardır çalışan insan var. Bunlar evine nasıl ekmek götürecek. Kapanmak çözümse kapandı. Ne yapacağız şimdi biz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-20 21:40:41



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