Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaya öldü

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Muharrem Baykal (36) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında ZilePazar kara yolunda meydana geldi. Zile yönüne giden Erdal Karslı (49) yönetimindeki 60 DN 371 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Baykal'a çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Muharrem Baykal'ın cenazesi, otopsi için Zile Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Erdal Karslı gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2022-11-21 11:18:01



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