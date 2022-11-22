Otomobilden fırladı, başka aracı çarpmasıyla öldü

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İbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, refüje çarpan otomobilden yola fırlayan Umut Çakmak, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Sinan Dilbaz'ın kullandığı 26 AP 615 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobildeki Umut Çakmak, camdan yola fırladı. Bu sırada arkadan gelen başka araç, Çakmak'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Dilbaz da aynı hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Umut Çakmak'a çarpıp, kaçan sürücünün yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-11-22 09:36:29



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