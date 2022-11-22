Otomobil, ağaç yüklü traktöre çarptı: 2'si bebek, 1'i çocuk 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, otomobilin kavak ağacı yüklü traktöre çarptığı kazada 2'si bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Tokat yolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Sollama yapmak isteyen Hasan Kaya Demir (31), kullandığı 60 VA 667 plakalı otomobille sol şeritten başka aracın geldiğini görünce tekrar şeridine geçmek istedi. Bu sırada otomobil, Fatih Türk (22) yönetimindeki 60 DH 043 plakalı kavak ağacı yüklü traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Demir ve yanındaki Merve Demir (27), Yüsra Demir (2) ile Nazmiye Tama (45), Nihat Tama (3) ve Ömer Tama (1) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-22 14:27:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.