Tokat'ta 2 katlı ev yandı, bahçedeki yavru köpekleri itfaiye kurtardı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde 2 katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evin bahçesindeki 6 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Niksar ilçesi Yusufşah Mahallesi Bennak Sokak'ta bulunan Nihat Korkmaz'a ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Korkmaz ailesinin evde olmadığı sırada çıkan yangını komşuları fark etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin bahçesinde bulunan 6 yavru köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-22 19:31:54



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