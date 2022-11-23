Palmiye ağacını ateşe verdiler



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Turhal ilçesinde 'Kanal Turhal' projesi kapsamında dikilen palmiye ağacı ateşe verildi. Palmiye ağacı bakıma alınırken, Belediye Başkanı İlker Bekler, "Turhal'a yakışacak bu projeye ve diğer projelere sahip çıkmak gerekiyor. Geleceğimizi yakmayalım" diyerek tepki gösterdi.

Yeşilırmak kenarında belediyenin yapımını sürdürdüğü 'Kanal Turhal' projesinde park alanına dikilen bir palmiye ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Palmiye ağacı bakıma alınırken, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler olaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bekler, "Şehrimizin içerisinden geçen Yeşilırmak etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Kısıtlı imkanlar içerisinde sizlere en güzelini sunmak için gece-gündüz gayret sarf ediyoruz. İmkanlarımızı zorluyoruz. Kaldırımlarımız, yürüyüş yollarımız, bisiklet yollarımız, ağaçlandırmalarımız hızla devam ediyor. Ama bu zaman zarfı içerisinde bazı acı tecrübeler yaşadık. Banklarımıza, ağaçlarımıza ve buradaki çeşitli malzemelere zarar veriyorlar. Zaman zaman burada istenmeyen şeyler yaşanıyor. En sonunda burayla bütünleşeceğine inandığımız palmiye ağaçlarımızı yakmışlar. Şunu belirtmek isterim ki; bu bizim değil, Turhal'ımızın, nesillerimizin geleceği. Turhal'a yakışacak bu projeye ve diğer projelere sahip çıkmak gerekiyor. Geleceğimizi yakmayalım" dedi.

Ağacı ateşe veren kişi ya da kişileri tespit etmek için polis çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-23 12:54:33



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