Tokat'ta hastaya kötü muamelede bulunan hemşirelerin cezaları belli oldu



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya (62), yoğun bakım ünitesinde 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görevlerine son verilen hemşirelerden M.A., 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer hemşire H.K. hakkında ise 6 aylık mesleki eğitim zorunluluğu getirildi. Her iki sağlık personeli bundan sonra görev alacakları sağlık kuruluşlarında yoğun bakımda görevlendirilemeyecek.

Olay, 9 Temmuz'da, kent merkezinde bulunan hastanede meydana geldi. Fransa'da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi'ne nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akça'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. Bu sırada Akça'ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Görüntülerde 1'i erkek 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan Akça'nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları anlar yer aldı. Hastanın yakınları görüntülerle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu, savcılık, takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası erkek hemşire M.A. ve H.K.'nin iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin Akça ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI, HASTANENİN FAALİYETİNİ DURDURDU

Medyada tekrar gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Hastalar kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

BAKAN KOCA VERİLEN CEZALARI DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, söz konusu 2 hemşireyle ilgili Sağlık Meslek Kurulu'nun verdiği cezaları duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı. Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir. Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir" ifadelerine yer verdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-23 19:17:33



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