Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yağmur sonrası Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Hasanşeyh beldesi yakınlarında bulunan Hasanşeyh Göleti'nde ise kar manzarası oluştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-26 11:42:03



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