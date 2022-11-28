Faaliyetlerine ara verilen hastane 7 gün sonra yeniden açıldı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya (62), yoğun bakım ünitesinde 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunması sonrası açılan soruşturma kapsamında faaliyetleri durdurulan Medical Park Tokat Hastanesi, bir hafta sonra yeniden hasta kabulüne başladı.

Fransa'da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi'ne nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Akça'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, 9 Temmuz günü, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. Bu sırada Akça'ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Görüntülerde 1'i erkek, 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan Akça'nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları görüldü. Hastanın yakınları görüntülerle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası erkek hemşire M.A.'nın işine son verildi. Önce kınama cezası verilen diğer hemşire H.K.'nin de daha sonra iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin Akça ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Geçen hafta konunun tekrar gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 Kasım'da hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşirelerden M.A., 3 yıl süreyle meslekten menedildi. Diğer hemşire H.K. hakkında ise 6 aylık mesleki eğitim zorunluluğu getirildi. Her iki sağlık personelinin bundan sonra görev alacakları sağlık kuruluşlarında yoğun bakımda görevlendirilememesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Medical Park Tokat Hastanesi 7 gün sonra yeniden faaliyete başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-11-28 10:51:01



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