Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada (2)

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Randevu alması gerektiğini söyleyen Dr. Elif Dağıstan Ergin'e yumrukla saldıran Celal Yılmaz emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-11-29 18:39:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.