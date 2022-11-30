3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'silah kaçakçılığı ve ticareti suçu' kapsamında Tokat, Ordu ve Sivas'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 şüpheliye ait 19 adreste 133 personelin katılımıyla arama yapıldı. Aramalarda 6 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 2 kama, 9 milimetre çapında 182 mermi, 7,65 milimetre çapında 250 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-11-30 16:22:19
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