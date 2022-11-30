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Sahte doktorun babası: Kızımı okutmak için traktörümü sattım (2)

DHA

Sahte doktorun babası: Kızımı okutmak için traktörümü sattım (2)


'SAHTE DOKTOR OLDUĞUNU MEDYADAN ÖĞRENDİM'
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz kızının sahte doktor olduğunu medyadan öğrendiği söyledi. 
'DOKTOR ÇIKTIYSA EMEĞİMİZ BOŞA GİTMEDİ DİYE SEVİNMİŞTİM'
Eski eşinden ayrılması nedeniyle en son kızı ile 2012 yılında konuştuğunu söyleyen Ali Özkiraz "Ben o günden sonra kızımla hiç bir görüşme yapmadım. Çünkü kızım benden soğutuldu. Orada ki annesi öz annesi, babası üvey babası, kızımla ben görüştüğümde 'Baba ben okuluma devam edeceğim. Doktor çıkana kadar devam edeceğim. Maddi destek olur musun' dedi. O gün bugüne kadar da maddi desteğimi kesmedim, her türlü destek oldum. Bu olan olayları da ben medyaya, televizyonlarda gördüm. Orada duydum sahte doktor olduğunu. Kızım doktor çıktığını söylemişti. Ağabeyine, bana da söyledi. Ben de gurur duyarım. Doktor çıktıysa, emeğimiz boşa gitmedi diye düşünmüştüm" dedi.
'KIZIMIN AKLANMASINI İSTİYORUM'
Olayın şaşkınlığını yaşadığını belirten Ali Özkiraz "Kızım ile karşı karşıya gelip konuştuğum yok. Telefonu bile yok bende kızımın. Ağabeyi görüşüyor. Maddi desteklerimizi hiç kesmedik. Fakat benim kızım bu yolları bulamaz. Bu yollara başvuracak şekilde değil. Bu sahte belgeleri, sahte evrakları bu kız nereden bulur. Nasıl buldu? Bunu yönlendirenler var. Ben bunların bulunmasını istiyorum. Kızımın aklanmasını istiyorum. Kızımın da sonuna kadar arkasındayım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Müfettişleri gönderdi. Bu bir özenti de olabilir. Aile baskısı da. Kızım bunu en başından belli söylüyor. Aile kendini gizlemesin. Kendilerini haklı çıkarmasınlar. Kızımı haksız çıkarmasınlar. Aşırı baskı, korku, şiddet olursa ne yapar? Bu kız baskı altında değilse neden bu yollara başvurdu. Ben bu işe anlam veremiyorum. Bunun altındakiler araştırılıp bulunacak. Bu kızın arkasında kim var? Kimse bunlar çıkacak. Benim kızımın bir suçu yok. Benim kızım aklansın. Orada masum ayağına yatılmasın. Orada benim çocuğumun okula gidip gitmediği hiç mi takip edilmez. Ben bu işlere hiç inanmıyorum. Çocuğumu kurban etmesinler, gerçeği ne ise ortaya çıkarsınlar. Aile baskısı her şeyi yaptırır. Bunu yönlendirenler var. Belki kızım korkusundan söyleyemiyor. Devletimiz güçlü, çözemeyeceği hiç bir şey yok" diye konuştu.
'YEĞENLERİMİ SUÇLAMAYA KALKMASINLAR'
Aile içerisinde doktor ve hemşirelerin bulunduğunu belirten Özkiraz, "Kemal ve Servet Özkiraz benim yeğenlerim. Servet Özkiraz Türkiye'de tek doktor. Bizden doktorlar da var, hemşireler de var. Biz bir Özkiraz olarak kenetlenmişiz bu kıza, elimizden geleni yaptıysak bu da suç değildir. Benim yeğenim Servet burs vermiş, onu medyaya düşürmüşler. Kemal Özkiraz yeğenim maddi destek vermiş, sahte evrak desteği değil. Sahte evrak desteğini başka yerlerde arayacaklar. Ne yeğenlerimi suçlayacaklar, ne de kızımı. Bu işin arkasındaki karanlıkları bulacaklar" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-11-30 22:01:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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