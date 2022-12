TBB Başkanı: Avukatlık yetkilerinin başkalarınca kullanılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Tekirdağ´da, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktor Ayşe Özkiraz´ın yakalanıp tutuklandığı olaya ilişkin, ''Sadece sahte doktor değil, profesyonel mesleklerin birçoğunda kanuna aykırı yöntemlerle diploma elde edilmesi ve bunların kullanılması gibi unsurlar söz konusu. 'Hukuk sistemi içerinde var mı?' diye soracak olursanız, avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaya çalışıldığına dönem dönem şahit oluyoruz'' dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan bir dizi ziyaret için Tokat'ta geldi. Sağkan, ilk olarak Tokat Barosu Başkanı Volkan Bozkurt'u ziyaret ederek avukatlarla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekirdağ´ın Çerkezköy ilçesinde devlet hastanesinde gözaltına alınan sahte doktor Ayşe Özkiraz´ın yakalanıp tutuklandığı olaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağkan, ''Sahte doktor konusu Türkiye'nin gündeminde. Sadece sahte doktor değil, profesyonel mesleklerin birçoğunda kanuna aykırı yöntemlerle diploma elde edilmesi ve bunların kullanılması gibi unsurlar söz konusu. Tabi bunların en çok da vatandaşa verdiği zarar söz konusu. 'Hukuk sistemi içerinde var mı?' diye soracak olursanız, avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaya çalışıldığına dönem dönem şahit oluyoruz. Ben sadece sahte diploma konusundan değil, başka unsulardan da bahsedebilirim. Her işin profesyoneline gitmek gerekiyor. Dilekçe yazıyor diye vatandaşlara gitmek, arzuhalcilere gitmek, hasar danışmalarına gitmek, hepsinin yarattığı mağduriyetler söz konusu. Yurttaşlarımız mağdur oluyor bu konuda. O yüzden Türkiye'deki sorun sadece sahte diploma sorunu değil, profesyonel mesleklerin başka unsurlar tarafından bir yasal kılıf içerisinde yapılmaya çalışması da çok büyük sorundur. Bizler üzülerek görüyoruz. İnsanlar çok ciddi oranda zarara uğradıktan sonra avukatlara gelerek bu sorunun çözümünde yardım istemek durumunda kalıyorlar. O sebeple her işin bilenine gitmek, her işin o okulunu okumuşuna, diplomasını almış, o alanda çalışmış olanlarına, profesyonellerine gitmek yurttaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için zorunludur'' dedi.

'ZARAR DOĞMADIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Resmi evrakta sahteciliğin cezasının olduğunu ifade eden Erinç Sağkan, ''Bu cezaların caydırıcılık konusunu oturup tartışmak gerekir. Bu bir dolandırıcılıktır. Resmi evrakta sahteciliktir. Tabi ki Türk Ceza Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında soruşturma ve kovuşturma süreçleri yürüyecek. Hep birlikte takip edeceğiz. Bu arada bazı ifadeler de duyuyoruz. 'Zarara uğrayan kimse yok' diye. Bunu bilme şansımız yok. Ancak doktor olmayan birinin doktormuş gibi tedaviden dolayı herhangi bir zararın doğmadığını söylemek, kanımca mümkün değildir. Muhakkak ki bu soruşturma süreci başlarken bu işten doğudan zarar gören vatandaşların da şikayetleri o dava ve soruşturma dosyasının içerisine eklenecektir düşüncesindeyim'' diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

