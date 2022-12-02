Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli adliyede

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT merkezli 3 ilde, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün, 'silah kaçakçılığı ve ticareti suçu' kapsamında Tokat merkezli Ordu ve Sivas'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 şüpheliye ait 19 adreste, 133 personelin katılımıyla arama yapıldı. Aramalarda 6 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 2 kama, 9 milimetre çapında 182 mermi, 7,65 milimetre çapında 250 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüpheli ise jandarmadaki sorguları sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-02 10:00:29



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