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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor Sare 'engel' tanımadı, uzman oldu

DHA

Doktor Sare 'engel' tanımadı, uzman oldu


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta doğuştan ortopedik engelli Dr. Sare Aydın (30), Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) başarı göstererek 15 bin doktor arasından 136'ncı oldu. Aydın, "Hekim olmak çocukluk hayalimdi. Lisans eğitimi 6 yıl, 4 yıl asistanlık süreci, toplam 10 yılda tamamladım" dedi. 
Tokat'ın Turhal ilçesinde doğuştan ortopedik engelli olarak dünyaya gelen Sare Aydın, Yeşilırmak Anadolu Lisesi'nden 2012 yılında mezun oldu. Sare Aydın, aynı yıl kazandığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 6 yıllık eğitim ve öğretim döneminin ardından 2018 yılında birincilikle bitirdi. Aydın, daha sonra Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde psikiyatrist olarak göreve başladı. 4 yıldır hastanede görev yapan Aydın, bir süre önce katıldığı TUS'ta büyük bir başarı göstererek 15 bin doktor arasından 136'ncı oldu. 
'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'
Uzmanlığı kazanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sare Aydın, "Herkes gibi Türkiye'de yaşayan bir hekimim, beni özel kılan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Farklı olabilirim fiziksel anlamda. Onun dışında her insanın hikayesi vardır. Herkes gibi mutluyum. Bir son, yeni bir başlangıç olduğu için. Sürecim diğerlerinden biraz farklı ilerledi. Biraz daha zor oldu. Ama bu benimle ilgili değil. Diğerleri ile ilgili sorunlar nedeniyle bence. Bugün engelliler günü, kutlama değil farkındalık günü. Umarım bazı şeylerin farkında oluruz. Ön yargıların olmadığı, pozitif ayrımcılığa gerek kalmadığı insanların bir twite verdiği önemi özel hayatında da gösterdiği günler dilerim. Benim de hekim olmak çocukluk haylimdi. Lisans eğitimi 6 yıl, 4 yıl da asistanlık süreciyle toplam 10 yılda tamamladım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-12-03 18:13:43

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