Dedesinin sattığı otomobili 11 yıl sonra bulup, babasına hediye etti



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta iş insanı Hüseyin Atıl Atılgan (37), dedesi Gazi Atılgan'ın 32 yıl kullandıktan sonra 2010 yılında ölmeden 2 ay önce sattığı 1978 model Mercedes marka otomobili, izini sürüp geçen yıl Ankara'da bularak 45 bin TL'ye satın aldı. 100 bin TL harcayarak aracın bakımını yaptıran Atılgan, otomobili babası Faruk Atılgan'a (70) hediye etti.

Tokat´ta Dursun Gazi Atılgan, 2010 yılında 78 yaşında hayatını kaybetti. Atılgan, ölümünden 2 ay önce 32 yıl boyunca kullandığı Mercedes marka otomobilini de ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle sattı. Atılgan'ın torunu Hüseyin Atıl Atılgan, dedesinin uzun yıllar kullandığı ve aile sembolü olan otomobili bulup babasına hediye etmeye karar verdi. Aracı bulmak için araştırma yapan Atılgan, 3 yıl süren çabasının ardından otomobili geçen yıl Ankara´da buldu. 45 bin TL vererek aracı satın alan Atılgan, bakımı için de 100 bin TL harcadı. Atılgan, otomobili geçen yıl doğum gününde babası Faruk Atılgan´a hediye etti. Faruk Atılgan baba yadigarı otomobili işlettiği mobilya mağazasının vitrininde sergilemeye başladı.

'AİLEMİZ BU ARAÇTA ŞOFÖRLÜK ÖĞRENDİ'

Babasının, kuzenlerinin ve kendisinin bu otomobilde şoförlük öğrendiklerini ifade eden Hüseyin Atıl Atılgan, "Yaklaşık 30 yıl bu araç evimizin önünde durdu. Bizim için manevi değeri olan bir araba. Dedem vefat etmeden önce aracı satmıştı. Takip ederek 3 yıl sonra ulaştık. Kardeşim ile bu aracı alarak babamıza hediye edelim diye düşündük. Aracı aslına uygun olarak restore ettik. Şu anda mobilya mağazamızda içeriye dekor olarak koyduk. Arabanın rengini değiştirdik. Kızım kırmızıyı çok seviyordu, dedesi ile kırmızıya karar verdiler. Kırmızıya boyattık, aracımız çalışıyor. Sadece özel günlerde kullanıyoruz. Babam ilk gördüğünde çok heyecanlandı" diye konuştu.

'YURT DIŞINDAN GETİRİLEN PARÇALARLA RESTORE EDİLDİ'

Doğum gününde babasının emektar otomobilinin hediye edilmesine çok mutlu olduğunu söyleyen Faruk Atılgan, "Oğlum bu aracı alarak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum. Babamın arabasıydı. Ama bakım istiyordu. Arabanın parçaları yurt dışından getirildi. Tekrar onarıldı. Dört dörtlük bir şekilde yaparak mobilya mağazamıza koyduk. Arada bir çıkartıyoruz. Daha sonra temizlik yaparak geri yerine koyuyoruz. Oğlumun düşünerek bunu elde etmesi beni çok mutlu etti. İlk baktığımda tanıyamadım. Daha sonra plakasına baktım. Baktım, babamın arabası. Aynı plakayı da muhafaza ediyoruz. Gelen müşterimiz otomobil ile fotoğraf çektiriyor. Özelliklerini soruyorlar. Dikkat çekiyor. 'Satılık mı?' diye soranlar bile oluyor. Ama satılık değil. Babam ile çok seyahatlerimiz oldu. Çok anılarımız var. Babam çok hızlı araba kullanırdı. Bana da kullandırırdı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-10 11:22:11



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