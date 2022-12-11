Sitede çıkan yangın sonrasında esnaf kavga etti, polis biber gazı kullandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Yazmacılar Sitesi'nde bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası site esnafı arasında çıkan kavgayı polis, biber gazı kullanarak sonlandırdı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sebze Hali'nin yan tarafında bulunan Yazmacılar Sitesi'nde çıktı. Sitede geleneksel yazma üretimi yapan Yusuf Gökyıldız'a ait iş yerinden dumanların yükseldiğini gören esnaf durumu Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangının ardından site esnafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgayı biber gazı kullanarak sonlandırdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-11 22:36:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.