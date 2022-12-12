4 ikiz kardeş, aynı yerde asker



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT Jandarma Komutanlığı bünyesinde 4 ikiz kardeş, birlikte vatani görevini yapıyor.

Acemi birliklerinin ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda usta birliklerini tamamlamak için gelenler arasında, 3'ü tek yumurta ikizi olmak üzere 4 ikiz kardeş de yer aldı. Tek yumurta ikizleri Fırat-Ferhat Aktaş, Mert-Efe Işık ve Furkan-Enes Han ile çift yumurta ikizleri Mehmet-Ali Ceylan Tokat aynı birlikte buluştu.

İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Vali Numan Hatipoğlu, "Tokat'ta gençlerimiz askerlik hizmetlerini ifa ediyorlar. İnşallah kazasız ve sorunsuz bir şekilde tezkerelerini alırlar, annelerine, babalarına kavuşurlar" dedi.

Askerlerden Ferhat Aktaş, "İkiz kardeşimle aynı yerde görev yapmak çok güzel bir duygu, yabancılık çekmiyoruz. Komutanlarımız çok sık bizi karıştırıyorlar. Ben burada alay çaycısıyım. Çay getirirken komutanların kişisel bardakları oluyor. Bana söylüyorlar, ama kardeşim yanlış bardak götürüyor. Bazen böyle karışıklıklar oluyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-12 14:06:23



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