Tokat'ın üzerini sis bulutu kapladı



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu dronla havadan görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesi sonucu sis etkili oldu. Kentin üzerini tamamen sis bulutu kapladı. Sis bulutu, kentin en yüksek noktalarından biri olan Topçam Yaylası'ndan ve dron ile de havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar ise Topçam Yaylası'na çıkarak fotoğraf çekti. Sisi izlemek için yaylaya çıktığını söyleyen Ömer Yıldız, "Sabah uyandığımda sisli havayı görünce bunu değerlendirmek istedim. Çünkü Tokat'ta sis olunca buradan manzara daha güzel oluyor. Bu tip manzaralara genellikle Karadeniz bölgesinde görmeye alışkınız. Tokat'ımız her mevsim daha güzel" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-18 12:42:29



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