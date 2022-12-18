Tokat'ta 5 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ın Almus ilçesinde dün öğle sıralarından itibaren kayıp olan Arife Gökçe (62) için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe dün öğle saatlerinde kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşi Arife Gökçe'yi bulamayınca, beldede yaşayan komşu ve akrabalarının evine baktı. Komşularında da bulamayınca Gökçe, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iz takip köpeği ile bölgede arama çalışması başlattı. Belde sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Almus Fatih YILMAZ
2022-12-18 17:01:42
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