Off-road tutkunları, bu kez yaban hayatı için yarıştı



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TÜRKİYE genelinde off-road kulüpleri, farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile doğadaki hayvanlara yem bırakıyor. Karşılıklı meydan okuma şeklinde ilk olarak Kayseri'de başlayan kampanya, Ordu ve Tokat'ta devam etti. Off-road tutkunları, kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 1600 metre yükseklikte bulunan Topçam Yaylası'na çıkarak doğaya yem bıraktı.

Türkiye genelinde off-road kulüpleri, hayvan sevgisine farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Kampanya ile ilk olarak Kayseri Off-road Kulübü, doğaya yem bıraktıktan sonra Ordu'ya meydan okuma yaptı. Ordu off-road kulüpleri ise aynı etkinlik sonrası Tokat'a meydan okudu. Harekete geçen Tokat Extreme Off-Road Kulübü Derneği üyeleri, esnafın desteğiyle kentten çeşitli yiyecekler topladı. Dernek üyeleri, 1600 metre yükseklikte bulunan Topçam Yaylası'na çıkarak hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'nın katılımıyla kent merkezinde de sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.

'KULÜPLER ARASI MEYDAN OKUMAYLA BAŞLADI'

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Derneği Başkanı Serkan Özcan, "Kayseri'de başlayan bir serüveninin Tokat ayağındayız. Kayseri Off-road Kulübü hayvanları beslemek adına Ordu yıkım ekibine meydan okudu. Onlar da Tokat Extreme Off-road Kulübü'ne meydan okudular. Biz de bu meydan okumaya cevap vermek için Tokat'ın mesire alanlarına geldik. Hayvanları beslemek adına yem ve yiyecek bırakıyoruz. Son günlerde ülkemizde de hayvana şiddetin ön planda olduğu görüntülerden dolayı bir farkındalık oluşturmak istedik. Bugün buraya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ile geldik. Bizden desteklerini esirgemediler. Tokat görevini yaptı, diye düşünüyoruz. Kayseri, Ordu ve Tokat'tan sonra Gümüşhane Off-road Kulübü'ne 'Biz bu kadar yaptık. Siz daha iyisini yapın' diye meydan okuyoruz" dedi.

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Derneği üyesi Kürşat Bağ ise "Doğadaki yaban hayvanları için gıda temini gerçekleştirdik. Şu anda doğaya yemleri bırakıyoruz. Doğadaki hayvanların gıda bulma noktasında çok sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz çünkü biz sürekli doğadayız. Bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-19 10:18:08



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