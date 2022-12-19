Kıbrıs gazisinin 50 yıllık ev hayali gerçek oldu



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'TA Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sosyal Konut Projesi'nin kura çekimi yapıldı. Kurada gazi kategorisinden ismi çıkan Kıbrıs Gazisi Zeki Yalçın'ın (72) 50 yıllık ev hayali gerçekleşti. Yalçın "Bu ev için sabahlara kadar dua ettik" dedi.

TOKİ tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında kent genelinde yapılacak olan 1500 konuttan 6 ilçe için belirlenen konutların 2'nci gün kurası çekildi. 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde Artova, Erbaa, Pazar, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerindeki sosyal konutların sahipleri belirlendi. Kura çekimine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ve vatandaşlar katıldı. Kurada gazi, şehit ailesi, engelli ve emekli başvurularına öncelik verildi.

'SABAHLARA KADAR DUA ETTİK'

Kıbrıs Barış Harekatı´na katılan, evli 3 çocuk babası gazi Zeki Yalçın kura çekimlerine eşi Nermin Yalçın (60) birlikte geldi. Kurada gazi kategorisinde ev sahibi olan Yalçın büyük mutluluk yaşadı. Yalçın, "Ben Kıbrıs gazisiyim. 50 yıldır kendi evimiz yoktu. Kurada çıktı. Çok mutluyum. Devletimizden Allah razı olsun. Şimdi çok mutluyuz. Sabahlara kadar dua ettik. çıksın diye" dedi.

Eşi Nermin Yalçın ise, "Hep kirada oturduk ama şimdi çok mutluyum. Bundan sonra Allah evimizde gülerek oturmayı nasip etsin" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-19 12:52:03



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